Stiri pe aceeasi tema

- Radu Stefan Mazare, fostul primar al Constantei, a primit in prima instanta noua ani si zece luni ani de inchisoare. Sorin Strutinsky a fost condamnat in prima instanta la sapte ani si zece luni de inchisoare. Eduard Martin a primit tot in prima instanta cinci ani si sase luni de inchisoare. Cinci judecatori…

- Barbatul de 37 de ani care a ucis cinci oameni cu un arc si sageti in timpul masacrului din Norvegia nu se afla dupa gratii. El va fi in spital timp de o luna, fiind incredintat serviciilor de sanatate. Timp de doua saptamani, nu va mai putea primi vizite si nu va avea acces la mass-media. Barbatul…

- Judecatorii din Constanta au decis extradarea unui cetatean turc condamnat la inchisoare pe viata pentru crima cu premeditare. Decizia este definitiva. Oficial "In baza art.52 alin.1 lit. c raportat la art.47 alin.1 din Legea nr.302 2004, republicata, constata indeplinite conditiile extradarii persoanei…

- Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat la un an de inchisoare de o instanța din Paris in dosarul privind finanțarea ilegala a campaniei sale electorale din 2012, relateaza Reuters. Insa este puțin probabil ca Sarkozy, in varsta de 66 de ani, sa ajunga la inchisoare deocamdata. Cel…

- Judecatorii au decis în urma apelului ca barbatul sa fie închis pe viața. De asemenea, acesta va plati daune familiei victimei în valoare de peste 280.000 de euro. Expertiza psihiatrica la care a fost supus barbatul a…

- Individul de origine araba, dar cu mama din Poieni-Udești, care in vara anului trecut și-a ucis cu sange rece fosta iubita, care il parasise, a fost condamnat de definitiv la inchisoare pe viața. Curtea de Apel Cluj a menținut soluția data de Tribunalul Cluj, detențiunea pe viața.Judecatorii de la ...

- Barbatul fusese condamnat initial la inchisoare pe viata. Cel in cauza a fost depistat de politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale din Constanta, iar in prezent se afla in Arestul IPJ Constanta. Un complet de judecatori din cadrul Curtii de Apel Constanta a decis, ieri, 09 septembrie…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au stabilit primul termen in apelul dosarului in care un medic primar de la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" din Bucuresti, cadru militar activ cu gradul de colonel, acuzat de luare de mita, a fost condamnat la doi ani de inchisoare,…