- Poreclit "Igor Rusul", un sarb deja condamnat in Spania si Italia, a primit joi pedeapsa de inchisoare pe viata pentru trei crime comise in Spania in 2017, inclusiv uciderea a doi membri ai fortelor de ordine, a anuntat un tribunal, citat de France Presse. Fost militar potrivit presei, Norbert Feher,…

- Agenția Naționala Impotriva Traficului de Persoane și Asociația INCA Romania au semnat astazi, 16 aprilie 2021, planul campaniei de prevenire a traficului de persoane ,,Munca fara forme legale – un pas mai aproape de traficul de persoane”.Campania se deruleaza in perioada aprilie-decembrie 2021, in…

- In anul 2019, in Romania speranța de viața la naștere era de 78,2 ani, cu 5,9 ani mai puțin fața de nivelul mediu al speranței de viața in cele 27 de țari ale UE, transmite Institutul Național de Statistica , cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatații. Astfel, Romania se afla in grupul țarilor cu cele mai…

- Dacia a lansat pe 20 martie precomenzile pentru primul sau model electric, Spring, și spune ca aproape 6.000 de români s-au înscris pentru a cumpara mașina. Primii clienți vor primi mașinile în septembrie, dar alții le-ar putea vedea abia în primele luni din 2022, fiindca situația…

- Viața ni s-a dat peste cap din martie 2020, cand coronavirusul și-a facut simțita prezența și la noi in țara. In Bistrița-Nasaud, primul caz a fost depistat in 17 martie 2020, cand un tanar din Nasaud s-a intors acasa din strainatate… Primul caz de infectare cu noul coronavirus a aparut in lume in decembrie…

- Mai multe arme și uniforme au fost furate dintr-un sediu al Garzii Civile din Toledo, dar hoții, care luasera și alte obiecte din postul Villafranca de los Caballeros, au fost deja arestați, scrie La Razon, cotidian național iberic.Cel puțin trei pistoale (doua de serviciu și un altul privat) au fost…

- Grupul Digi Communications, cel care deține televiziunile din Romania, sponsorizeaza echipa de liga secunda spaniola Rayo Vallecano. Rayo Vallecano este clubul de divizie secunda in Spania și a jucat deja primul meci cu sigla Digi pe piept, 0-1 cu Tenerife;Digi Communications este compania lui Zoltan…