- Florin Ristei ia in calcul sa paraseasca Romania. Vedeta matinalului de la Antena 1, solistul s-a logodit cu frumoasa britanica Naomi Hedman și iși face planuri pentru viitor. Socotit unul dintre cei mai talentați soliști din gradina pop-rockului nostru, munca sa in televiziune i-a afectat latura de…

- Adrian Mititelu va fi eliberat in cursul zilei de miercuri, conform unei decizii a Curții de Apel Craiova. Patronul celor de la FC U Craiova 1948 va parasi inchisoarea la mai puțin de doi ani dupa ce a fost incarcerat.

- Peter Imre, fost director general la Adevarul Holding, s-a stins din viața, vineri seara, dupa o lunga lupta cu cancerul, intr-o clinica din Bucuresti, la varsta de 60 de ani, anunța adevarul.ro. Peter Imre si-a inceput cariera profesionala in anul 1985, la Hertz Rent-A-Car Budapesta. In perioada 1988-1993…

- Razvan Ionuț Draghici, individul care l-a omorat pe Alin Suflea, fostul iubit al artistei Oana Radu, a primit pușcarie pe viața, insa a contestat imediat decizia și afla, peste cateva zile, hotararea definitiva.

- Fostul ministru al Dezvoltarii Elena Udrea afla miercuri daca va fi extradata din Bulgaria in dosarul in care este condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare. La ultima infațișare, Elena Udrea a plans in fața magistraților bulgari, invocandu-și fetița, care se afla la București. Udrea a fost in arest…

- Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone – actual primar al Sectorului 5 – a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel București la 4 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu in legatura cu eliberarea autorizatiilor de functionare pentru clubul Colectiv. Sentința vine la aproape…

- Un iesean a fost jefuit chiar langa chioscul de la care isi cumparase bere si tigari. Nici proprietarul tonetei, nici prietenul care-l insotea pe agresor nu au intervenit in ajutorul celui atacat. La o jumatate de an de la comiterea faptei, agresorul a fost condamnat. In septembrie anul trecut, I.N.…

- Crampee din amintirile mamei Seceta din 1946 a lovit dureros Moldova. I-a urmat foametea, care in anul urmator avea sa faca zeci de mii de victime pe cele doua maluri ale Prutului. Azi stim ca foametea a fost planificata in laboratoarele staliniste, pentru a umili demnitatea oamenilor. Ajutoarele umanitare…