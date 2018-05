Stiri pe aceeasi tema

- Un alt proiect de modificare a Codului penal a fost inițiat de parlamentarii PSD, persoanele care nu respecta hotararea judecatoreasca de a efectua munca in folosul comunitatii urmand a fi pedepsite cu inchisoare de 3 luni la 2 ani. In acest moment, in marea majoritate a cazurilor, legea se afla intr-un…

- Mai mulți parlamentari PSD au depus o inițiativa legislativa care prevede pedeapsa cu inchisoarea de la 3 luni la doi ani pentru persoanele care nu se prezinta la munca in folosul comunitații. Expunerea de motive este semnata, in numele inițiatorilor, de ministrul de Interne, senatorul Carmen Dan și…

- Anna Horvath, fostul viceprimar al Clujului, a fost condamnata la 2 ani și 8 luni cu executare pentru fapte de corupție. Ea considera ca a primit aceasta pedeapsa deoarece a refuzat sa spuna ca este de acord sa faca munca in folosul comunitații. Decizia a fost atacata la instanța suprema.

- Familiile care primesc ajutor social din partea statului ar putea fi obligate sa presteze munca in folosul comunitatii, la solicitarea primarului. In plus, vor fi nevoite sa achite taxe si impozite pentru bunurile pe care le detin, ceea ce nu se intampla in prezent.

- Astazi senatorii iși vor da votul final asupra legii care vizeaza condițiile actuale de acordare a venitului minim garantat pentru familiile defavorizate. Textul de lege prevede ca persoanele care beneficiaza de ajutorul statului sa presteze, in mod obligatoriu, munca in folosul comunitații. Daca legea…

- Legea care prevede ca cei care primesc venitul minim garantat sa presteze munca in folosul comunitații este la vot final in Senat. Proiectul, inițiat de PMP și ALDE, argumenteaza ca noile prevederi sunt necesare avand in vedere ca mulți dintre cei care primesc venitul minim prefera ajutoarele sociale…

- Magistratii au decis ca ea s-a folosit de postul ei pentru a urgenta avizarea unui proiect imobiliar pentru omul de afaceri Zsolt Fodor. Si el a fost condamnat acum la 2 ani si 6 luni de inchisoare, insa cu suspendare, precum si la munca in folosul comunitatii. Fostul viceprimar al Clujului nu si-a…

- Situația persoanelor beneficiare de VMG care presteaza munca in folosul comunitații Aducem la cunoștința populației cateva aspecte cu privire la situația beneficiarilor de venit minim garantat (VMG) și a modului