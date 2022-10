Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Adrian Toni Neacsu, fost judecator, explica, referitor la consecințele deciziei Inaltei Curți de Casație și Justiție privind prescripția, ca aproape toate dosarele inca deschise și in care sunt vizate fapte comise inainte de 2014 ar putea fi inchise. Adrian Toni Neascu este de parere ca in…

- Mama gemenilor care au murit in luna august a anului trecut dupa ce au cazut de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești a fost condamnata, joi, la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa. Decizia nu este definitiva. Conform hotararii postate pe portalului instantelor de judecata,…

- 145 de femei au evadat dintr-o inchisoare, dupa ce s-au napustit asupra gardienilor 145 de detinute – doua treimi din efectivul penitenciarului – au reusit sa evadeze joi dintr-o inchisoare pentru femei din Haiti, a confirmat luni seful administratiei penitenciarelor din tara, noteaza AFP. „La momentul…

- Gheorghe Dinca a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare in dosarul uciderii adolescentelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu. El trebuie sa plateasca și familiilor celor doua victime daune morale de 700.000 euro. Dosarul Caracal a fost trimis in judecata de DIICOT in urma cu trei ani. Decizia Tribunalului…

- Un barbat inarmat a luat marti ostatici 12 oameni intr-o banca din centrul Georgiei, cerand sa primeasca o importanta suma de bani, au anuntat autoritatile acestei tari din Caucaz, informeaza AP, citata de Agerpres. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne georgian, suspectul s-a baricadat intr-o agentie…

- Parlamentul rus a aprobat, marți, un proiect de lege care inasprește pedepsele pentru o serie de infracțiuni precum dezertarea, deteriorarea echipamentelor militare și insubordonarea, daca acestea sunt comise in timpul mobilizarii militare sau in situații de lupta, transmite Reuters. Conform noii legislații,…

- Autoritațile din Miami (SUA) au intrat in alerta dupa ce un roman de 48 de ani și-a omorat fosta iubita, tot romanca, și apoi s-a sinucis. Potrivit autoritaților, citate de presa americana, barbatul a impușcat-o mortal pe femeie, in plina strada, pentru ca nu a vrut sa se mai impace cu el. Ulterior,…

- Directorul Penitenciarului Baia Mare, Horia Chiș, a fost revocat din functie in urma deficientelor descoperite de Administratia Nationala a Penitenciarelor(ANP), care a facut controale dupa ce o angajata l-a acuzat pe manager de agresiune, informeaza Agenția de presa Rador. In luna iunie, ANP a fost…