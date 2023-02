Inchisoare cu executare pentru un politist din Tulcea acuzat de luare de mita! Inculpatul era agent de politie din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatricularea Vehiculelor Tulcea la data presupusei fapte . Conform procurorilor, politistul ar fi primit sume de bani necuvenite pentru sine, lasand a se intelege ca are influenta asupra functionarului competent din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Tulcea care urma sa i testeze pe numitii ... in vederea obtinerii permisului de conducere, promitand totodata ca va interveni pe langa functionarul respecti ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

