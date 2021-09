Închisoare cu executare pentru orice act sexual cu un minor USR PLUS a depus, miercuri, un proiect de lege prin care orice act sexual cu un minor sub 14 ani va fi incadrat in mod sigur la infracțiunea de viol. Prin aceasta schimbare legislativa se dorește eliminarea situațiilor in care inculpații primesc pedepse cu suspendare. Prin condamnarea statului roman la CEDO in 2016, Romania a intrat intr-un proces de supraveghere pentru incapacitatea de a dezvolta o practica judiciara consacrata și uniforma in legatura cu noțiunea de consimțamant in cazurile de infracțiuni sexuale cu minori. Raportul Inspecției Judiciare din 2021 arata ca in continuare nu exista… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

