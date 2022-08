Inchiriere camion cu macara prin Cris Power Logistic SRL Bucuresti Daca aveti nevoie de un camion cu macara , puteti sa il inchiriati la un pret corect de la compania Cris Power Logistic SRL Bucuresti. Aceasta este o firma de tractari auto din Bucuresti care are, pe langa activitatea principala de remorcari autovehicule si alte activitati conexe: asistenta rutiera; transport containere; inchiriere camion cu macara; transport utilaje, auto si echipamente; alte activitati de transport. Putem transporta si containere maritime de 20′ si 40′. Aceasta companie poseda licenta de transport si asigurare CMR de 100.000 E. Fiind o companie din Bucuresti, activitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

