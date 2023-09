„Închiriem muncitori” 1. Un urs studios a intrat intr-o școala din Miercurea Ciuc. Probabil ca voia sa-și ia rechizite. Adica droguri. Ca de obicei, de vina sunt Iohannis, Ceaușescu și Decebal, iar bagabonții oengiști care se ocupa cu protecția animalelor și alte hapciupaleli ecologiste sunt curați ca pasta de dinți. Putea fi și mai rau in școala […] The post "Inchiriem muncitori" first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

