Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cladirilor și terenurilor care au fost vandute in Romania a crescut cu 13.6% in 2021 comparativ cu anul anterior, conform datelor oficiale Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara. Astfel, in anul 2021 au fost tranzacționate 698.756 de imobile, cu 95.951 mai multe fața de anul…

- Denisa Tanase duce o viața de lux in Dubai, locul in care a decis sa se mute de o perioada lunga de timp. Artista de la Bambi se mandrește cu afacerea sa de succes, dar și cu proprietațile pe care le deține. Iata cum arata vila in care locuiește acum!

- Zeci de apartamente și mașini au fost distruse de flacari, in noaptea de miercuri spre joi, la Constanța, dupa ce un incendiu violent a izbucnit in parcarea de la subsolul unui bloc nou construit. Oamenii, mulți treziți din somn, au fost cuprinși de panica și au ieșit imbracați sumar afara. Joi, au…

- Care este suma pe care o platesc cei care inchiriaza casuțele pentru Targul de Craciun din București? Nimeni nu s-ar fi gandit la cat scot din buzunare micii afaceriști care se bucura de vanzari uriașe in cea mai frumoasa perioada a anului. Cat costa sa inchiriezi casuțele la Targul de Craciun din București?…

- Un incendiu a izbucnit intr-un bloc de apartamente din Sibiu. Doi copii au prezentat arsuri, iar medicii au intervenit de urgența. Aceștia erau conștienți și au fost transportați la spital. Aproximativ 30 de persoane s-au autoevacuat. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența, flacarile au…

- Oricine ar trebui sa stie ca serviciile de intabulare pentru apartamente sunt complementare lucrarilor de cadastru si reprezinta etape esentiale in vederea asumarii in mod public si legal a faptului ca sunteti proprietarul de drept al spatiului respctiv. Astfel ca, fara a detine aceste documente nu…