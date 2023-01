„Închideți ușa!” Refugiul de pe crestele Munților Rodnei, unde poți lectura o carte, ”invadat” de nămeți Refugiul „La Carți” a prins contur in 2017, cand s-a lucrat din greu la el. Zilele trecute, salvamontiștii au transmis un mesaj turiștilor care ajung in zona: „Inchideți ușa!”. Refugiul a fost „invadat” de nameți, dupa ce ușa a fost uitata deschisa… In vara lui 2017 se puneau bazele refugiului „La carți”, aflat la circa 1-2 minute de creasta principala a Munților Rodnei, spre sud – Valea Anieșul Mic. Este la aproximativ 50 m spre sud de stalpul cu indicatorul cu Șaua Intre Izvoare. Din 2018, acesta a fost un loc unde turiștii obosiți puteau poposi pentru a-și trage sufletul. In octombrie 2020,… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Refugiul "La Carți" din Munții Rodnei s-a umplut cu zapada, dupa ce ultimii turiști care au trecut pe-acolo au uitat sa inchida ușa. In fotografiile publicate pe rețelele sociale de reprezentanții Salvamont Bistrița-Nasaud se vede cum toate obiectele de mobilier sunt acoperite de un strat de omat. "Rugam…

- Un iubitor al muntelui a avut parte de o surpriza, in prima zi a anului. In timpul drumeției sale in Munții Rodnei, a descoperit urme proaspete de urs. In prima zi a anului 2023, un iubitor al muntelui, Alex Varga , a luat la pas culmile Munților Rodnei. Priveliștea, una care-ți taie respirația: Mai…

- La 41 de ani, dupa ce toata viața s-a ocupat de gospodarie, o casnica din Șanț sparge gheața și pune pe picioare un punct gastronomic la poalele Munților Rodnei. Incepand din 1 noiembrie, Bistrița-Nasaud mai are un punct gastronomic. Il gasiți in Șanț, la poalele Munților Rodnei. In spatele sau este…

- Salvamontiștii bistrițeni au fost solicitați sa dea o mana de ajutor in Munții Rodnei. Doua persoane s-au pierdut de grupul de turiști, ajungand intr-o zona montana dificila. Salvamontiștii bistrițeni au fost solicitați sa intervina ieri dupa-amiaza in Munții Rodnei, pe Valea Cormaia. Au ajutat la cautarea…

- Efectul Gloria, un fenomen foarte rar, a fost surprins pe creasta Munților Rodnei, iar mai multe imagini spectaculoase au fost publicate de Romsilva, pe Facebook. Efectul Gloria a fost surprins de inginerul Romsilva Geo Moldovan in Parcul Național Munții Rodnei, al doilea parc național din țara ca suprafața,…

- Efectul Gloria, un fenomen foarte rar, a fost surprins in Munții Rodnei. Are loc doar atunci cand o umbra se proiecteaza pe ceața sau nori. Fotografia a fost pusa la dispoziție mediului online de inginerul Geo Moldovan, aflat pe munte zilele trecute. Imaginea a aparut ulterior pe pagina de Facebook…

- Imagini care-ți taie rasuflarea au fost surprinse de Ioan Muntean. Un film de un minut, cu un zbor printre nori deasupra Munților Rodnei te deconecteaza de cotidian… Pasionații de drumeții și cei care au grija de Parcurile Naționale posteaza in online imagini care-ți taie rasuflarea. Zilele trecute,…

- Avocata Ștefania Stere renunța la PMP și deci la fotoliul de consilier local al municipiului Bistrița și se inscrie in PSD. Aceasta a facut anunțul pe pagina sa de Facebook, odata cu prezentarea raportului de activitate pentru cei doi ani de mandat. Intr-o postare pe Facebook, avocata Ștefania Stere…