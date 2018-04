Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți specialiști din domeniul IT au venit la hotel Continental pentru a dezbate situația actuala de pe piața de specialitate și despre modul in care iși pot proteja activitatea, dar și rezultatele acesteia. PRIA IT&C and Intellectual Property Timișoara a oferit un cadru de lucru…

- ExxonMobil si OMV Petrom vor extrage 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra, din 2020-2021, iar Romania va produce in total 18-20 de miliarde de metri cubi de gaze, daca vor fi dezvoltate toate proiectele din Marea Neagra.

- „Deoarece noi consumam mai mult bunuri din import, creșterea economica de 7% s-a dus in buzunarele altora. Guvernul trebuie sa sprijine urgent producatorii de bunuri și servicii autohtoni, pentru ca banii cheltuiți de romani sa ramana in Romania!”, spune deputatul PNL Mara Mareș. Conform datelor INS,…

- Datele Institutului National de Statistica (INS) arata ca in 2017 valoarea totala a importurilor Romaniei a fost de 75,6 miliarde de euro, din care 8,7% (6,5 miliarde de euro) au reprezentat importurile de produse alimentare, bauturi si tutun. Iar valoarea totala a exporturilor Romaniei a fost de…

- In 2016, deficitul de cont curent a fost de 3,5 miliarde euro, potrivit datelor BNR. Contul curent al balantei de plati include sumele incasate si cele platite de Romania in relatiile comerciale cu celelalte state. Principala componenta care contribuie la contul curent al balantei de…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, produse medicale si farmaceutice in suma de 640,4 milioane de euro, o valoare cu 7,2% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de…

- Vineri, România, prin Ministerul Finantelor, a împru­mutat 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale - 750 de milioane de euro pe 12 ani, pentru care trebuie sa plateasca o dobânda de 2,5% pe an, si 1,25 miliarde de

