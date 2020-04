Inchiderea uzinelor afecteaza 1,1 milioane lucratori din industria auto europeana Criza coronavirusului si inchiderea uzinelor au afectat locurile de munca pentru cel putin 1,1 milioane de europeni care lucreaza in productia de automobile, a apreciat marti de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/, transmite Reuters.



Cifra de 1.110.107 locuri de munca avansata de ACEA se refera doar la cei care sunt angajati in mod direct de producatorii de autoturisme, camioane, dubite si autobuze, insa impactul asupra lantului de aprovizionare este chiar mai mare, avertizeaza ACEA. Asociatia subliniaza ca, in total, industria auto din UE asigura 2,6 milioane de

Sursa articol si foto: business24.ro

