- Conducerea operatorul public de transport in comun din Brașov ia noi masuri pentru a limita raspandirea infecției cu coronavirus (COVID-19). Astfel, RAT Brașov suplimenteaza numarul autobuzelor de pe 7 linii din municipiu, pentru evitarea aglomerației, informeaza brasovmetropolitan.ro . In urma ședinței…

- UPDATE ora 19:50 – Inca trei cazuri de coronavirus in Romania. Numarul total al imbolnavarilor a ajuns la 28. 11 cazuri noi au fost anuntate astazi. Toate persoanele purtatoare in momentul de fata ale virusului Covid-19 sunt internate in spitale de boli infectioase din Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca,…

- Numarul cazurilor confirmate de coronavirus a crescut, marți, ajungand la 25 la nivel național. Numai in București au fost anunțate inca 8 persoane cu Covid-19. Dintre acestea, 5 au fost declarate vindecate.

- Autoritatile au anuntat ca sunt interzise manifestarile publice sau private, in spatii deschise sau inchise, cu un numar de participanti mai mare de 1.000 de persoane, a anuntat duminica dupa-amiaza, Grupul de Comunicare Strategica. Masura este valabila pana pe 31 martie si se aplica de duminica, 8…

- Un nou caz de infectare cu Covid 19 a fost confirmat in aceasta seara. Este al 13- lea caz de infecție cu noul coronavirus la nivel național. Este vorba despre un barbat de 72 ani, din Galați care a venit din...

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) informeaza vineri ca la nivel național sunt in carantina instituționalizata 21 de persoane testate pentru a vedea daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Peste 12.000 de persoane sunt in izolare acasa.Pana vineri, la nivel național au fost…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) informeaza joi ca la nivel național sunt in carantina instituționalizata 38 de persoane testate pentru a vedea daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte peste 11.000 de persoane sunt in izolare acasa.La nivel național sunt in carantina instituționalizata…

- Masura radicala luata de conducerea Spitalului Județean Timișoara, in contextul crizei provocate de coronavirus. Conducerea celei mai mari unitați medicale din vestul țarii a anunțat ca a luat decizia de a interzice vizitele pe toate secțiile spitalului incepand de astazi, de la ora 12.00. Consultațiile…