- "Susțin in continuare principiul conform caruia școlile trebuie inchise ultimele, doar daca situația o impune. In scoli se respecta regulile de protecție impotriva SarsCoV2, mai corect decat in multe alte locuri. Educația nu te imbolnavește, educația te ajuta sa te protejezi invațand sa respecți regulile.A…

- Decizia finala referitoare la redeschdierea școlilor din 8 februarie urmeaza sa fie luata marți. Intrebat luni seara daca elevii vor renevi fizic la cursuri de saptamana viitoare, ministrul Sanatații a spus ca evita sa se pronunțe „Nu pot sa ma pronunț in momentul asta. O sa evit sa ma pronunț. Intrebați-ma…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat marți, la Antena 3, ca in decizia finala privind redeschiderea școlilor din semestrul doi gradul redus de vaccinare a profesorilor nu va fi un factor decisiv, principalii indicatori fiind trendul infecțiilor și pericolul reprezentat de noua tulpina britanica.…

- Saptamana viitoare urmeaza sa fie luata o decizie referitoare la redeschiderea școlilor din data de 8 februarie. Intre timp ministrul Educației anunța ca pana in acest moment aproximativ 6.000 de cadre didactice au primit prima doza de vaccin anti-Covid. In total s-au inscris la vaccinare 80.000 de…

- Tulpina britanica de coronavirus incepe sa se raspandeasca și in Romania. Ministrul Educației spune referitor la redeschiderea școlilor din 8 februarie ca decizia va fi luata in urma discutiilor cu principalele institutii din domeniu medical. „Am vazut chiar si astazi aparitia unei noi tulpini, lucru…

- O intrevedere pe tema redeschiderii școlilor a avut loc, miercuri, intre ministrul Educației Sorin Cimpeanu și reprezentanții AUR. Cei de la AUR au propus ca soluție alternativa inființarea școlilor de vara. Ministrul Educației Sorin Cimpeanu spune ca aceasta soluție este una corecta. „Au fost propuse…

- Sorin Cimpeanu, ministrul educației, a avut, miercuri, o intalnire cu reprezentații AUR, la finalul careia a precizat ca școlile de vara ar putea reprezenta o soluție buna prin care elevii ar putea recupera materia pierduta pe timpul pandemiei de coronavirus, informeaza Agerpres. Sorin Cimpeanu a precizat…

- Scolile din Romania nu sunt total pregatite pentru reluarea cursurilor fata in fata, in sala de clasa, a spus ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, luni, intr-o interventie in direct la Antena3. Pe de...