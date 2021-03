Stiri pe aceeasi tema

- O alta discuție este legata de modul in care vor continua cursurile școlare pana la vacanța de Paște care incepe pe 2 aprilie.LISTA RESTRICȚIILOR PROPUSE DE DSP PENTRU CAPITALA- inchiderea școlilor;- inchiderea afterschool-urilor;- inchiderea mall-urilor la 18:00 (sau 21:00 - potrivit unor surse Realitatea…

- O alta discuție este legata de modul in care vor continua cursurile școlare pana la vacanța de Paște care incepe pe 2 aprilie.LISTA RESTRICȚIILOR PROPUSE DE DSP PENTRU CAPITALA- inchiderea școlilor;- inchiderea afterschool-urilor;- inchiderea mall-urilor la 18:00 in cursul saptamanii și la ora 16:00…

- Departamentul tehnic al Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU) dezbate posibilitate de a propune masuri restrictive suplimentare in weekend, din cauza creșterii accelerate a numarului de infectari. Specialiștii CNSU iau in discuție inchiderea magazinelor la ora 16.00 in week-end, inchiderea…

- Autoritațile discuta in aceste zile mai multe scenarii de lucru pentru a stopa raspandirea pandemiei de coronavirus. Astfel, departamentul tehnic al Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU) dezbate posibilitate de a propune masuri precum inchiderea magazinelor la ora 16.00 in week-end,…

- Autoritatile pregatesc noi restrictii in localitatile in care rata de infectare trece de 6 cazuri la mia de locuitori. Se ia in calcul calcul inchiderea magazinelor la ora 18:00, in weekend. Propunerea a fost facuta in ședința Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) de marți, 23 martie,…

- Se pregatesc noi restrictii in localitatile in care rata de infectare cu coronavirus a trecut de 6 cazuri la mia de locuitori. Inchiderea magazinelor la ora 18:00, in weekend, este una dintre masurile pe care le au in vedere autoritatile. Propunerea a fost facuta in ședința Comitetului National pentru…

- Bucureștiul a intrat, vineri, in scenariul roșu, dupa ce rata de infectare a depașit pragul de 3 la mia de locuitori. In acest scenariu creșele și gradinițele raman deschise și merg la școala doar elevii din clasele I-IV, potrivit ordinului comun al miniștrilor Educației și Sanatații. Insa o decizie…

- In capitala vor fi relaxate mai multe masuri restrictive Protest organizat in centrul vechi de catre patronatele din HoReCa, fata de modul in care autoritatile combat pandemia. Arhiva foto: Agerpres. Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anuntat vineri ca în cadrul Comitetului Municipiului…