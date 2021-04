Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii au contestat, in contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucuresti masura Guvernului de a inchide magazinele la ora 18.00, in zilele de vineri, sambata si duminica in localitatile unde rata de infectare este peste 4 si mai mica de 7,5 la mie.

- PSD a atacat in contecios administrativ, la Curtea de Apel București, decizia prin care se impune inchiderea magazinelor la ora 18.00. Social-democrații susțin ca actul normativ nu are o evaluare preliminara de impact, este nemotivat și nu a respectat transparența decizionala. In cererea trimisa…

