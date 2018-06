Închiderea graniţelor terestre sau maritime nu-i opreşte pe traficanţii de persoane, avertizează ONU Inchiderea granitelor terestre sau maritime nu-i opreste pe traficantii de persoane, ci doar le modifica rutele de transport, releva prima analiza globala a traficului de persoane realizata de Biroul ONU pentru droguri si criminalitate (UNODC), citata miercuri de dpa.



Cel putin 2,5 milioane de migranti au fost in 2016 clienti ai traficantilor, care au castigat din aceste servicii ilegale intre 5,5 miliarde si 7 miliarde de dolari, potrivit studiului.



Expertii ONU avertizeaza ca intensificarea masurilor de protectie a granitelor nu este eficienta daca nu se inscrie intr-o

Sursa articol: agerpres.ro

