Stiri pe aceeasi tema

- Invitat in aceasta seara la emisiunea PRESSALERT LIVE, Ovidiu Popa, candidat PMP Timiș pentru Senat, a precizat ca principala prioritate pentru partidul din care face parte o reprezinta infrastructura. „Avem autostrada care teoretic ne leaga de Sibiu, știți ca este acest hop intre Margina și Holdea,…

- In contextul inchiderii piețelor agroalimentare, ministrul Agriculturii, Adrian Oros face apel la populație sa cumpere doar produse romanești din marile magazine . Mai mult, Adrian Oros ii asigura pe femieri, ca pana cel tarziu in luna martie, va interveni cu noi reguli in relația contractuala dintre…

- Romania are nevoie de Parlament nou. Care sa reprezinte voința politica a electoratului și care sa garanteze funcționarea instituțiilor cheie caracteristice unui stat de drept, transmite Alina-Ștefania Gorghiu, candidata aflata pe primul loc pentru Senat a organizației PNL Timiș. “Singurul partid care…

- Oamenii le-au declarat politistilor ca sunt traci si se intorc in tara in care s-au nascut si au refuzat sa prezinte politistilor de frontiera maghiari documentele. Vazand ca spiritele se incing, autoritatile maghiare au solicitat sprijinul colegilor romani dupa ce adultii s-au baricadat in…

- Oamenii lui Ponta au inceput sa fuga de el, ca dracul de tamaie! Mentorul PRO ROMANIA Mehedinți, secretarul general al partidului condus de Victor Ponta, Ion Mocioalca, s-a intors la PSD și va candida pe locul I la Senat pe listele PSD Caraș-Severin. Este omul care a preluat conducerea filialei județene…

- Premierul Ludovic Orban este impotriva amanarii alegerilor paralamentare. „Eu sunt un democrat convins, iar democratia functioneaza prin alegeri. Oamenii decid cui confera puterea prin vot. Din punctul meu de vedere, mandatul actualului Parlament expira pe 20 decembrie si tinand cont de structura actualului…

- Ludovic Orban a fost prezent, miercuri, la conferinta "Impreuna protejam Romania" si a afirmat ca, pana se va gasi un vaccin, oamenii trebuie sa invete sa se protejeze de acest virus. "Eu cred ca pana se va descoperi un vaccin si un tratament singura reactie normala a oamenilor este sa invete…