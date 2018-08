Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri ca va fi la Paris pe data de 11 noiembrie pentru a participa la ceremoniile ce marcheaza un secol de la incheierea Primului Razboi Mondial si prin urmare a anulat parada militara la care dorea sa ia parte tot atunci in SUA, relateaza agentiile AFP,…

- Presedintele american Donald Trump a negat vineri ca a stiut in prealabil de o intalnire din timpul campaniei electorale din 2016 intre fiul sau si o avocata rusa care oferea informatii compromitatoare despre contracandidata sa democrata Hillary Clinton, asa cum a afirmat fostul sau avocat personal…

- Presedintele american Donald Trump a cerut inca o data luni incheierea anchetei procurorului special Robert Mueller referitoare la o posibila intelegere intre echipa sa de campanie si Rusia, estimand ca ancheta este ''discreditata'', relateaza AFP. ''O rusine pentru America'',…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca tara sa va atinge in anul 2024 tinta convenita de NATO de alocare a 2% din PIB pentru cheltuielile de aparare, coeziunea in interiorul Aliantei fiind posibila, in opinia sa, doar daca povara financiara este impartita 'echitabil', transmite Reuters,…

- Presedintele american, Donald Trump, a recunoscut ca viitoarea sa vizita in Marea Britanie, cand se va intalni cu prim-ministrul britanic Theresa May, vine intr-o perioada de „tensiuni” si a declarat ca depinde de opinia publica britanica daca o voa sustine pe May, scrie Reuters, conform news.roIntrebat…

- Presedintele turc in exercitiu Recep Tayyip Erdogan a dat asigurari ca starea de urgenta – in vigoare de la puciul esuat, in iulie 2016 – va fi ridicata imediat, daca va fi reales in scrutinul de la 24 iunie, relateaza AFP conform News.ro . ”Primul lucru pe care-l vom face, cu voia lui Allah, va fi…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a laudat "curajul" si "marele simt al responsabilitatii" de care a dat dovada omologul sau italian Sergio Mattarella, care l-a desemnat luni pe Carlo Cottarelli, sustinator al austeritatii bugetare, sa formeze un guvern pana la noi alegeri in Italia, informeaza…