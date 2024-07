Stiri pe aceeasi tema

- Ei fac parte din cea de-a doua generatie de bursieri de performanta Sursa articolului: PESTE 370 DE CAMPIONI SPORTIVI, OLIMPICI INTERNATIONALI SI NATIONALI INSCRISI LA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Universitatea ”Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB) pune la dispozitia candidatilor la admitere peste 400 de locuri in caminele proprii din Campusul studentesc Hasdeu. Locurile de cazare sunt disponibile pentru intreaga perioada a admiterii si sunt destinate candidatilor care locuiesc la o distanta de…

- Centrul Cultural „Valentin Uritescu” Cugir și Muzeul de Istorie a Tehnicii Cugir organizeaza in parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, Conferința științifica: In memoriam. av. dr. Ioan…

- Calendarul pentru admiterea din anul universitar 2024-2025, a fost anunțat de catre Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca. Intre 1 și 18 iulie va avea loc inscrierea candidaților, in intervalul orar 8:00 - 16:00. Examenul scris se va desfașura pe data de 21 iulie, iar…

- Cluj-Napoca a fost desemnat și in acest an drept cel mai bun oraș studențesc din Romania, conform clasamentului QS al celor mai bune orașe academice pentru studenți. Universitatea “Babeș-Bolyai” (UBB) a transmis un comunicat de presa marți, in care a confirmat aceasta poziționare. Clasamentul QS al…

- Ce universitați romanești sunt in clasamentul celor mai bune instituții de invațamant din lume Clasamentul QS se bazeaza pe factori precum reputația academica, reputația angajatorului, citarile pe facultate, raportul studenți/facultate, proporția de cadre didactice internaționale și proporția de studenți…

- Ce universitați romanești sunt in clasamentul QS 2025 cu cele mai bune instituții de invațamant din lume. Pe ce locuri se afla In ediția din acest an a QS World University Ranking sunt incluse 13 universitați romanești. Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca ocupa locul cel mai bun dintre cele…

- Specialisti de la Apele Romane Mures intervin pentru indepartarea sursei de infiltratie a paraului Corund in subteranul Salinei Praid, fiind deviat cursul de apa si consolidat un mal. Lucrarile continua, urmand sa fie realizat un bypass cu o lungime de circa 120 de metri, relateaza News.ro.Reprezentantii…