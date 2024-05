Stiri pe aceeasi tema

- Filmul romanesc „Trei kilometri pana la capatul lumii”, selectat in competitia oficiala pentru Palm D’or la Festivalul International de Film de la Cannes, a castigat vineri seara Queer Palm, un premiu alternativ acordat in fiecare an la Cannes unui lungmetraj care abordeaza „personaje sau tematica LGBT”,…

- Trei kilometri pana la capatul lumii a avut vineri premiera internaționala in Competiția Oficiala a celei de-a 77-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Cannes. Filmul regizat de Emanuel Parvu a fost proiectat in cea mai mare sala din Palais des Festivals – Grand Auditorium Louis Lumiere,…

- Pelicula “Trei kilometri pana la capatul lumii”, regizata de conf. univ. dr. Emanuel Parvu, de la Facultatea de Arte a Universitații Ovidius din Constanța, a intrat in competiția oficiala a Festivalului Internațional de Film de Cannes, aflat la a 77-a ediție, transmite UOC intr-un comunicat de presa.…

- Pelicula „Trei kilometri pana la capatul lumii”, in regia lui Emanuel Parvu, a fost selectata in Competitia oficiala a celei de-a 77-a editii a Festivalului International de Film de la Cannes care va avea loc in perioada 14 - 25 mai, informeaza un comunicat transmis luni AGERPRES.

