Încetinirea economică șterge criza gazelor Prețul gazelor continua sa scada in Europa, iar tendința nu se va opri in curand. Sectorul industrial incetinește, impreuna cu cererea de energie. In jurul orei 9:40 a.m., la hub-ul de gaze de la Amsterdam, unde se stabilesc preturile de referinta pentru Europa, cotatiile futures la gaze erau in scadere cu 1,6%, pana la 24,17 […] The post Incetinirea economica șterge criza gazelor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

