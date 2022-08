Stiri pe aceeasi tema

- Europa Centrala si de Est (ECE) s-ar confrunta cu un soc macroeconomic de amploare in cazul opririi livrarilor de gaz rusesc, arata Fitch intr-un raport privind impactul potential al rationalizarii gazelor naturale asupra ratingurilor suverane din regiune, citat de. Romania, Polonia si Lituania sunt…

- UE ar putea avea nevoie de mai mult de trei ani pentru a compensa o pierdere totala a aprovizionarii cu gaz natural rusesc, potrivit Fitch Ratings, care avertizeaza ca o intrerupere brusca a livrarilor din Rusia ar trimite o unda de soc macroeconomic in toata Europa Centrala si de Est. Europa Centrala…

- Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului conservator Lege si Justitie (PiS), cea mai importanta formatiune din cadrul coalitiei de guvernare din Polonia, a demisionat din functia de vicepremier, despre aceasta a anuntat marti agentia poloneza de presa PAP, preluata de Reuters. „Nu mai sunt in guvern in…

- Guvernul de la Budapesta a extins pana la 1 octombrie plafonarea preturilor la combustibili si la unele alimente de baza in Ungaria, in timp ce plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare va ramane in vigoare pana la finalul anului, a anuntat joi premierul Viktor Orban, pe pagina sa de Facebook ,…

- Ungaria a decis sa mențina plafonarea prețurilor la combustibili și la alimente de baza pana la 1 octombrie pentru a ajuta populația sa nu resimta ultimele șocuri economice. Guvernul de la Budapesta a extins pana la 1 octombrie plafonarea preturilor la combustibili si la unele alimente de baza in Ungaria,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz si premierul italian Mario Draghi s-au urcat impreuna la bordul unui tren special cu destinatia Kiev, relateaza media italiene si germane, citate de AFP si Reuters. Cei trei lideri s-au urcat la bordul acestui tren special in Polonia…

- Atacantul belgian Romelu Lukaku nu va evolua in meciul pe care nationala tarii sale in va disputa in compania selectionatei Poloniei, miercuri la Bruxelles, in cadrul etapei a doua a Ligii Natiunilor la fotbal, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Polonia ar putea construi un al doilea terminal plutitor de stocare si regazificare (FSRU), in apropierea unei instalatii similare care este planificata in prezent, ca urmare a interesului exprimat de Cehia si Slovacia pentru a cumpara mai multe gaze lichefiate, a declarat luni ministrul polonez…