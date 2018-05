Stiri pe aceeasi tema

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini ii primeste marti pe ministrii de Externe ai Germaniei, Frantei si Regatului Unit, carora li se va alatura ulterior omologul lor iranian, au anuntat vineri serviciile sale, relateaza AFP conform News.ro . Aceste reuniuni urmeaza sa aiba loc la o saptamana…

- Iranul a avertizat joi ca va parasi acordul nuclear istoric încheiat cu cele sase mari puteri în 2015, în cazul în care Statele Unite ies din el, în contextul în care presedintele american Donald Trump ameninta sa retraga Statele Unite din acord pe 12 mai, scrie…

- Miliardarul si filantropul american Michael Bloomberg, fost primar al orasului New York, s-a angajat duminica sa doneze 4,5 milioane de dolari pentru a sprijini astfel Statele Unite sa isi indeplineasca angajamentele luate in cadrul Acordului pentru clima de la Paris, in pofida deciziei presedintelui…

- In preajma Zilei Mondiale a Teatrului, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, in parteneriat cu Universitatea Naționala de Arte „George Enescu” Iași, va invita sambata, 24 martie 2018, ora 13.00, la Muzeul „Poni – Cernatescu”, la un nou spectacol de…

- Ultimii trei ani au fost cei mai caldurosi din istoria inregistrarilor meteorologice, iar valurile de caldura din Australia, temperaturile neobisnuit de ridicate din zona Arctica si lipsa apei din Cape Town sunt evenimente extreme daunatoare, ce continua si in 2018, conform unui raport al Organizatiei…

- Primarul general al Bucurestiului, Gabriela Firea, a anuntat luni ca un regulament privind publicitatea in Capitala va fi supus dezbaterii intr-una dintre urmatoarele sedinte ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, acesta prevazand panouri standard in functie de zona. 'Si Bucurestiul…

- Sase runde de negocieri la New York, una pe luna, sunt prevazute pana in iulie. Obiectivul este de a se ajunge la un acord ce va fi apoi aprobat oficial pe 10 si 11 decembrie in cadrul unui summit ONU in Maroc, potrivit unor surse diplomatice.Obiectivul este de "a spori cooperarea in domeniul…