Încetarea stării de alertă: de ce trebuie să țină cont cetățenii după 8 Martie Pe 16 martie 2020 Romania intra in stare de urgența, pe fondul declanșarii pandemiei de COVID-19, dupa doua luni fiind statuata starea de alerta, prelungita perioadic. Ultima prelungita a fost pe 7 februarie 2020, cu termen final pana marți, 8 martie. Dupa ridicarea starii de alerta persoanel fizice trebuie sa știe ca vor disparea o serie de prevederi de care trebuie sa țina seama. Cele mai importante informații legate de ridicarea restricțiilor sunt urmatoarele, potrivit site-ului juridic avocatnet.ro : –actele personale expirate pe perioada starii de alerta se mai pot folosi doar pana in iunie;… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de astazi, 4 martie 2022, președintele Klaus Iohannis a anunțat faptul ca starea de alerta nu va mai fi prelungita, in Romania, dupa data de 8 martie 2022. Daca pe perioada starii de alerta valabilitatea documentelor s-a prelungit, in cazul in care au expirat, dupa ridicarea starii de…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, vineri, ca starea de alerta in Romania nu va mai fi prelungita dupa data de 8 martie. Daca pe perioada starii de alerta valabilitatea documentelor s-a prelungit in cazul in care au expirat, dupa ridicarea starii de alerta acestea mai raman valabile inca…

- „Am hotarat sa nu mai prelungim, dincolo de 8 martie, starea de alerta instituita in Romania”, a declarat, vineri, președintele Klaus Iohannis. El a spus ca „epidemia de COVID-19 se afla pe o panta accelerat-descendenta la noi in țara, iar valul 5 este aproape de a se incheia”. „Epidemia de COVID-19…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat vineri, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni, ca starea de alerta nu va mai fi prelungita dupa data de 8 martie. Decizia a fost luata dupa o ședința la Cotroceni cu cei responsabili de gestionarea pandemiei. „Nu mai prelungim dincolo de 8 martie starea…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat sambata, 12 februarie, ca ridicarea starii de alerta dupa aproape doi ani, decizie care urmeaza sa fie discutata in Guvern, va duce la ridicarea majoritații restricțiilor, dar ca masca de protecție va fi recomandata a se purta o perioada de timp, chiar…

- Șeful DSU, Raed Arafat, nu exclude ca starea de alerta sa nu mai fie prelungita. El spune ca totul depinde de evoluția numarului de noi cazuri Covid inregistrate zilnic. „La acest moment am inceput sa scadem. Inca exista o cifra importanta zilnica. Inca exista un numar totuși important de cazuri…

- ​​Ludovic Orban susține ca, dupa depașirea valului 5 al pandemiei de COVID-19, guvernul trebuie sa renunțe la prelungirea starii de alerta și sa ridice toate restricțiile impuse. „E timpul sa revenim la o viața normala”, spune liderul Forței Dreptei. „Deja cunoaștem aproape…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune prelungirea cu inca 30 de zile a Starii de Alerta incepand din 7 februarie. In acelasi timp, Romania a transpus in legislatie decizia UE conform careia certificatul de vaccinare este recunoscut doar dupa efectuarea dozei booster, daca de la incheierea…