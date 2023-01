Stiri pe aceeasi tema

- O incetare unilaterala a focului ordonata de presedintele Rusiei, Vladimir Putin a intrat in vigoare de-a lungul intregului front incepand de vineri, 6 ianuarie, la pranz, ora Moscovei (9.00 GMT), a anuntat televiziunea de stat rusa, citata de Reuters . ”Astazi, la pranz, regimul de incetare a focului…

- Ordinul președintelui rus Vladimir Putin de incetare unilaterala a focului a intrat in vigoare de-a lungul intregului front incepand de vineri, de lai ora pranzului, ora Moscovei (9.00 GMT), a anuntat televiziunea de stat rusa, citata de Reuters. Joi, Vladimir Putin a dat ordin de incetare a focului…

- UPDATE, 6 ian 2023, ora 11:40 – O incetare unilaterala a focului ordonata de presedintele rus Vladimir Putin a intrat in vigoare de-a lungul intregului front incepand de vineri la pranz, ora Moscovei (9.00 GMT), a anuntat televiziunea de stat rusa, citata de Reuters. ‘Astazi, la pranz, regimul de incetare…

- Incetarea focului ordonata de Vladimir Putin pentru Craciunul ortodox de rit vechi ar trebui sa inceapa vineri in Ucraina, primul armistițiu major de la inceputul invaziei, o masura interpretata de Kiev și aliații sai ca o dorința a Moscovei de a caștiga timp. In urma unui apel al patriarhului ortodox…

- Președintele rus Vladimir Putin a ordonat o incetare a focului de-a lungul intregii linii a frontului din Ucraina de la ora 12.00 a zilei de 6 ianuarie pana la ora 24.00 pe 7 ianuarie, anunța presa de stat rusa, citand un comunicat al Kremlinului. Decizia președintelui Rusiei vine la scurt timp dupa…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a cerut joi ministrului rus al Apararii Serghei Șoigu sa emita un ordin de incetare a focului in Ucraina, incepand de vineri, 6 ianuarie, ora locala 12.00, și pana pe 7 ianuarie, la miezul nopții, a transmis Kremlin, citat de agenția rusa de presa RIA . Kremlinul a…

- Autoritațile ucrainene susțin ca instructorii din Iran care se aflau in teritoriile anexate de Rusia au fost uciși de armata ucraineana. Acest lucru a fost declarat de secretarul Consiliului Național de Securitate și Aparare al Ucrainei, Oleksii Danilov, intr-un interviu pentru ziarul britanic The Guardian…

- Intr-un discurs rar ce va fi ținut marți, al carui text a fost consultat in avans de The Guardian , șeful agenției britanice de spionaj GCHQ Jeremy Fleming spune ca proviziile și munițiile trupelor ruse sunt aproape de a se termina. Vladimir Putin a facut erori strategice in razboiul din Ucraina, parțial…