Este incertitudine mare in randul alegatorilor din Hexagon cu doar cateva zile inainte de scrutinul prezidențial organizat de Franța. Cu cateva zile inainte de primul tur de scrutin al Franței pentru alegerile prezidențiale din aceasta duminica (10 aprilie), voluntarii merg din ușa in ușa in speranța de a inclina votul in favoarea candidaților lor, conform Reuters. In orașul rural Vire din Normandia, Olivier Gaussens, un voluntar al mișcarii de extrema stanga L’Union Populaire, incearca sa comunice direct cu alegatorii. „ Cu doar cateva zile inainte de vot vom incerca sa facem in așa fel incat…