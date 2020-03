La multe ore dupa cutremurul din 4 martie 1977, nu pare ca sub daramaturile de la cofetaria Scala a mai ramas viața. Incepe, totuși, sa se auda un murmur. Se dau gauri in dealul de moloz. Se fac plonjoane in tot felul de culaore sapate cu unelte și maini. Vocea e a laborantei Florica Iordache.