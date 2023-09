INCERCARE CUMPLITA… O operațiune dramatic, contracronometru, are loc acum la Uricari, in comuna Voinești, pentru salvarea unui barbat de 47 de ani ingropat sub un mal de pamant prabușit peste el. Sunt trimise la caz echipaje de pompieri precum și echipaje medicale de la Barlad. “Victima este complet acoperita de pamant dar se pare ca […] Articolul Incercare de salvare a unui om acoperit de un mal de pamant! Pompierii au pus o țeava pana la el, prin care respira! (FOTO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .