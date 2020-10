Încercare de incendiere a Institutului pentru boli infecțioase din Germania Mai multe persoane au incercat sa incendieze Institutului pentru boli infecțioase Robert Koch din Germania. Au fost folosite cocktailuri Molotov in incercarea de a incendia cladirea. Din fericite nu au fost produse decat pagube minore, conform poliției locale citate de Reuters. Autorii atacului nu au fost deocamdata prinși. Germania, o țara apreciata pentru felul in care a gestionat pandemia de coronavirus, a inregistrat 431,602 de cazuri de imbolnaviri și 10,130 de decese. In timp ce majoritatea populației a sprijinit masurile restrictive, mii de oameni s-au adunat sa protesteze fața de regulile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

