- Guvernul vine cu vești noi pentru romani. Ministrul Finanțelor a venit dupa ședința de astazi, 5 octombrie, cu noi informații despre contractele part-time ale oamenilor. Acesta a menționat ca a existat o creștere in cazul lor in ultima luna, astfel ca vor exista cateva schimbari in ceea ce le privește.

- ”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a lansat in consultare publica Ghidurile Solicitantului pentru trei apeluri de proiecte finantate prin Programul Operational Capital Uman (POCU), care sunt menite sa sprijine accesul pe piata muncii pentru anumite categorii vulnerabile”, a transmis,…

- Luna iulie este prima in care a scazut oficial numarul angajaților din sistemul public. Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in iulie 2022, cu peste 1.

- Daniel Cadariu i-a multumit, luni, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu, pentru disponibilitatea la dialog despre invatamntul dual. ”Situatia resurselor umane din Romania reprezinta in primul rand o provocare privind conectarea sistemului educational…

- Potrivit noului Cod Fiscal, incepand de luni, 1 august, a intrat in vigoare suprataxarea contractelor part-time. Din aceasta cauza firmele, mai ales cele mici, nu iși mai permit sa plateasca noile sume percepute de statul roman.108.000 de contracte part-time au fost desființate, respectiv aproape 15%…

- Principala instituție a unei societați, Școala, este in pragul unei noi reforme. Un proiect de lege a educației se afla in dezbatere publica, pana pe 24 august, iar schimbarile propuse la nivelul invațamantului din Romania sunt substanțiale, ele generand discuții aprinse la nivel de sistem. In acest…

- In cel de-al doilea trimestru al anului in curs, proprietațile rezidențiale din Romania s-au apreciat cu 4,6% fața de cele trei luni anterioare, ajungand la un ritm de creștere anual de 14.3%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- O lege votata in aprilie de PE va provoca un impact urias pe piata muncii din Romania cel putin, printr-una din prevederile care interzic explicit secretizarea ofertelor salariale si obliga firmele sa faca publice nivelurile de plata individuale pe diferitele segmente de locuri de munca.