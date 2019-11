Stiri pe aceeasi tema

- Campion al turneului Next Gen cu un an în urma, Stefanos Tsitsipas a avut o saptamâna de senzație la Londra și a câștigat Turneul Campionilor la debut, dupa ce l-a învins în marea finala a sezonului pe austriacul Dominic Thiem, scor (6)5-7, 6-3, 7-6(4).Tsitsipas…

- Turneul Campionilor 2019 de la Londra a ajuns la ultimul meci, iar cei care vor lupta pentru titlu sunt grecul Stefanos Tsitsipas și austriacul Dominic Thiem. La dublu, Horia Tecau și Roger nu au reușit sa iasa din grupe. Finala simplu 20.00: Tsitsipas - Thiem Finala dublu 17.30: Herbert/Mahut - Klaasen/Venus…

- Grecul Stefanos Tsitsipas a acces in semifinalele Turneului Campionilor de la Londra, competitia de final de sezon din circuitul ATP, la care participa cei mai buni opt tenismeni ai lumii, dupa ce l-a invins fara probleme in doua seturi, 6-3, 6-2, pe detinatorul titlului, germanul Alexander Zverev.…

- Jucatorul de tenis Dominic Thiem (Austria) l-a invins pe Novak Djokovic (Serbia), scor 6-7, 6-3, 7-6, si s-a calificat in semifinale la Turneul Campionilor de la Londra. Venit dupa o victorie in fata lui Roger Federer, Dominic Thiem a facut inca un meci extraordinar. Partida disputata in O2 Arena, a…

- Jucatorul elvetian de tenis Roger Federer, locul 3 in ierarhia mondiala, l-a invins marti, pe italianul Matteo Berrettini (locul 8 ATP) in doua seturi, 7-6 (7/2), 6-3, in Grupa Bjorn Borg de la Turneul Campionilor care se desfasoara la Londra, si pastreaza sanse de calificare in semifinalele competitiei.…

- ATP Finals 2019 va incepe duminica, la Londra, ultima ediție gazduita de capitala Marii Britanii inainte de a preda ștafeta altui oraș european, Torino. In urma cu doua decenii, media inalțimii jucatorilor calificați la Turneul Campionilor era de puțin peste 1,80 metri. ...

- Tenismanul german Alexander Zverev s-a calificat, miercuri, la Turneul Campionilor, care va avea loc la Londra intre 10 si 18 noiembrie, in urma rezultatelor inregistrate miercuri la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, transmite AFP. Zverev, detinatorul trofeului, se alatura altor sase jucatori deja…

- Croatul Borna Coric si rusul Daniil Medvedev se vor confrunta in finala turneului ATP de tenis de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale in valoare de 1,18 milioane dolari. Sambata, in semifinale, Coric (15 ATP, favorit nr. 4) l-a invins in trei seturi, 3-6, 7-6 (5), 6-1,…