Începutul toamnei vine din nou cu modificări aduse peste noapte Codului de procedură fiscală Sfarșitul vacanței parlamentare de vara nu putea sa nu aduca cu sine, și in acest an, o modificare fulger a Codului de procedura fiscala, care cuprinde atat clarificari benefice, cat și o serie de aspecte criticabile, care vor genera in unele cazuri mai multe dispute intre contribuabili și organele fiscale. Cum nu a existat nici acum o dezbatere publica consistenta și de substanța a acestor modificari, unele dintre acestea sunt in opinia noastra extrem de importante din perspectiva practica și merita abordate chiar post-factum. Prezentam astfel cateva observații sintetice asupra lor: Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

