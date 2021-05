In aceasta zi de 13 mai a anului 1793 s-a dezlanțuit Teroarea, acea frenezie a macelului in urma careia revoluționarii insetați de sange au curațat Franța de aristocrați. Ulterior, crudul Joseph Fouche a enunțat aceasta justificare unica: „Sangele criminalilor ingrașa solul libertații și intemeiaza puterea pe fundații sigure”. Epicentrul Terorii a fost marea piața patrata […] The post Inceputul Terorii (1793) first appeared on Suceava News Online .