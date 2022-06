”Un monstru! Cand trimite Spetsnaz” titram ”lovitura” din 8 martie. Atunci cand avertizam ca, in ciuda entuziasmului propagandistic afișat de Kiev și de aliații sai occidentali, Vladimir Putin chiar se afla in grafic cu ”Operațiunea Militara Speciala”. Dar mai ales ca, de-abia dupa ce iși va securiza controlul teritoriilor rusofone vizate de la bun inceput […] The post Inceputul sfarșitului! Gata, Putin scoate Spetsnaz din cazarmi! first appeared on Ziarul National .