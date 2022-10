Începutul sfârșitului. „Autoritățile” de ocupație pro-ruse cer ca oamenii să părăsească de urgență regiunea Herson, alipită recent la Rusia Autoritațile de ocupație din regiunea Herson au cerut ca civilii sa paraseasca urgent Hersonul. Mesajul a fost postat pe canalul Telegram al „administrației” regionale. De asemenea, autoritațile pro-ruse au reamintit ca toate unitațile și ministerele din administrația civila trebuie sa se mute de pe teritoriul alipit de Putin la Rusia pe malul stang al Niprului in decurs de o zi. „Din cauza situației tensionate de pe front, a pericolului sporit de bombardare masiva a orașului și a amenințarii cu atacuri teroriste, toți civilii trebuie sa paraseasca imediat orașul și sa treaca pe malul stang al… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

