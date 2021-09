Inceputul anului școlar 2021-2022: LUNI, copiii se vor intoarce in banci. CALENDARUL vacanțelor pentru elevi Inceputul anului școlar 2021-2022: LUNI, copiii se vor intoarce in banci. CALENDARUL vacanțelor pentru elevi Noul an școlar va incepe in data de 13 septembrie, in format fizic. Premierul Florin Cițu a declarat, vineri, ca iși dorește ca școala sa ramana in format fizic, iar festivitațile de deschidere sa fie organizate „cat mai aproape de normalitate”. La randul lui, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca la aceste festivitați masca va fi obligatorie, iar durata limitata la…