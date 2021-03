Dialogul direct la nivel inalt intre China si SUA sub noua administratie a presedintelui american Joe Biden a inceput furtunos joi in Alaska, fiecare dintre parti criticand vehement politicile celeilalte, intr-o imagine rar vizibila a nivelului la care se afla tensiunile bilaterale, comenteaza vineri Reuters.



In preludiul reuniunii din Anchorage, care a fost precedata de vizite ale oficialilor americani in Japonia si Coreea de sud - aliati ai SUA -, Washingtonul a semnalat ca va adopta o pozitie dura, iar Beijingul a adoptat un stil direct.



"Vom discuta despre cele mai…