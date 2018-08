Stiri pe aceeasi tema

- „Parerea mea este ca, in momentul de fața, echipa se exprima la 70-75% din potențialul maxim. Aceste procente nu exprima și factorul fizic pentru ca am facut o pregatire foarte buna, mai lunga și am luat-o treptat. Probabil ca odata cu trecerea timpului și cu venirea rezultatelor, relațiile…

- Andrei Cristea, atacantul celor de la Poli Iași, a fost one-man show in timpul primei reprize a Derby-ului Moldovei cu FC Botoșani. La pauza, ieșenii conduc cu 2-0 grație "dublei" lui Cristea, care a inscris doua goluri superbe. Mai multe imagini cu "dubla" lui Cristea AICI Varful lui Poli Iași a deschis…

- Florinel Coman (20 de ani) a intrat in istoria derby-urilor FCSB –Dinamo. Gratie reusitelor din partida de duminica seara, atacantul a devenit cel mai tanar marcator al ros-albastrilor in confruntarile cu Dinamo.

- Mai usor decat era de asteptat. Cea mai buna echipa din Divizia D Timis s-a calificat in Liga a III-a dupa ce a castigat clar barajul de promovare contra mehedintenilor de la Viitor Simian. Baietii lui Sorin Balu au facut un pas mare spre promovare inca din meciul tur, cand au invins, langa Padurea…

- Timisul are de azi oficial o noua divizionara C. Dupa ce s-a distrat in tur pe teren propriu cu detinatoarea titlului din Mehedinti, ACS Dumbravita s-a impus cu un scor si mai mare in deplasare. A fost 6-0 pentru campioana celui mai vestic judet in duelul retur cu Viitorul Simian. Alb-verzii s-au impus…

- In etapa a 30 a, ultima din sezonul 2017 2018 a Ligii a 5 a de fotbal a judetului Constanta, s au inregistrat rezultatele: Carsium Harsova Axiopolis Cernavoda II 1 2, Litoral Corbu Inter Ion Corvin 2 2, CS Poseidon 2 Mai Limanu Avantul Comana 9 2, CS Pestera FC Mereni 5 0, Vointa Sacele Sport Prim Oltina…