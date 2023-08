Început de toamnă cu temperaturi ridicate. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni Meteorologii anunta temperaturi peste cele normale pana spre sfarsitul lunii septembrie in cea mai mare parte a tarii. Conform prognozei pentru urmatoarele patru saptamani, in cea de a doua jumatate a lui septembrie, in regiunile estice si sud-estice se vor inregistra temperaturi mai ridicate. Saptamana 28.08.2023 – 04.09.2023 Valorile termice vor fi mai ridicate decat […] The post Inceput de toamna cu temperaturi ridicate. Prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Meteorologii anunta temperaturi peste cele normale pana spre sfarsitul lunii septembrie, in cea mai mare parte a tarii. Potrivit prognozei ANM pentru perioada 28.08 - 25.09, in cea de a doua jumatate a lui septembrie, in regiunile estice si sud-estice, se vor inregistra temperaturi mai ridicate.

