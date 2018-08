Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Cluj-Napoca anunța instituirea unor restricții de circulație astazi, 30 august 2018, intre orele 18:30 – 22.30, cu ocazia desfașurarii meciului de fotbal FC CFR 1907 Cluj – F91 Dudelange, pe strada Gruia de la intersectia „7 Strazi” pana la intersectia cu strada 11 Octombrie, strada 11 Octombrie,…

- Startul competiției va fi dat sâmbata, 25 august, ora 11.00, lânga scena de pe strada Mihail Kogalniceanu. Participanții își vor testa rezistența fizica pe distanțele 1,8, 5 și 10 kilometri, traseul fiind: str. M. Kogalniceanu – str. Emmanuel de Martonne – str.…

- Astazi se va desfașura la Cluj-Napoca o noua ediție a Marșului Bicicliștilor Clujeni (a 131-a din seria lunara inceputa in septembrie 2007, in continuarea celei anuale incepute in 1998). Organizatorii anunța ca sunt bineveniți orice bicicliști clujeni. Intalnirea participanților va avea loc in Piața…

- Activitatea s-a desfașurat pe strazile I. C. Bratianu, M. Kogalniceanu, Universitații, Eroilor, Piața Muzeului, Cardinal Iuliu Hossu, M. Eminescu și platoul din fața Parcului Sportiv “Iuliu Hațieganu” din municipiului Cluj-Napoca. “Pe durata activitatii desfasurate, au fost…

- Asociatia Calea Neamului organizeaza duminica, intre orele 17,00 si 19,30, o adunare publica, avand ca tema "Contestarea Codului administrativ", transmite Agerpres. In acest context, conform unui comunicat al Brigazii Rutiere, intre orele 17,00 - 17,30 are loc afluirea participantilor si alocutiuni…

- Primaria Cluj-Napoca anunța impunerea unor restricții de circulație, cu ocaziea începerii celei de-a 59-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Matematica(IMO 2018), care ia startul în acest sfârșit de saptamâna, la Cluj-Napoca. Peste 600 de elevi concurenți…

- Astazi, in jurul orei 09.30, un tanar, de 22 de ani, din Constanta, a condus un autoturism pe strada Dezrobirii, dinspre bulevardul I.C.Bratianu catre strada Baba Novac, in banda numarul 3 si, ajungand in sensul giratoriu de la intersectia cu strada Eliberarii, pe fondul nepastrarii unei distante corespunzatoare,…

- Clubul de Cicloturism Napoca (CCN) organizeaza, joi, 14 iunie, o noua ediție a Marșului Bicicliștilor Clujeni. Este ediția cu numarul 129 din seria lunara inceputa in septembrie 2007 in continuarea celei anuale incepute de CCN in 1998). Sunt așteptați sa participe la eveniment cat mai mulți bicicliști…