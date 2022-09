Stiri pe aceeasi tema

- „Am impartașit bucuria primului clopoțel al noului an școlar la Tg. Ocna și Dofteana impreuna cu primarii Cristian-Aurelian Ciubotaru și Ioan Bujor, prefectul județului Lucian Bogdanel, inspectorul școlar general Ana-Maria Egarmin și consilierul județean Vasile Budaca, elevii, parinții și cadrele didactice”,a…

- UPDATE: Intr-o reacție pe Facebook, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a recunoscut ca nu a facut plațile și s-a aratat deranjat ca prefectul Lucian Bogdanel a transmis informații presei. „Prefectul știe foarte bine ca nu pot pune in aplicare hotarari care nu au viza serviciului Juridic! Proiectul…

- Lucrarile de la UPU Covid parter și subsol sunt finalizate, mai sunt de realizat lucrarile pregatitoare pentru recepția efectiva a obiectivului, a anunțat duminica seara Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau. El a inspectat șantierul impreuna cu președintele ANDIS, Adrian Popa, fost…

- Primaria Comunei Dofteana deruleaza mai multe lucrari, cu finanțari europene, PNDL și de la Compania Naționala de Investiții. Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau, a analizat stadiul principalelor lucrari aflate in derulare, impreuna cu prefectul Lucian Bogdanel și consilierul județean…

- Impreuna cu prefectul Lucian Bogdanel și consilierul județean Vasile Budaca, președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, s-a deplasat in teren, in comuna Dofteana, pentru a analiza stadiul principalelor lucrari aflate in derulare: Cu finanțare de aproximativ 5,3 milioane lei prin POR…

- Impreuna cu deputatul PSD Ionel Floroiu, prefectul județului Bacau, Lucian Bogdanel, și consilierii județeni Vasile Isvoran & Adrian Nistor, președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, a fost astazi in partea de est a județului unde, la Filipeni, s-au finalizat lucrarile de modernizare…

- Conducerea societatii Navrom Delta SA se va intalni, marti, cu reprezentantii Ministerului Transporturilor si Infrastructurii (MTI) pentru a gasi o solutie la problema transportului intre Tulcea si localitatile din Delta Dunarii, activitate sistata in ultimele zile din cauza debitelor neplatite de…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, cere o ancheta rapida in privința cauzelor care au dus la prabușirea podului peste Siret din județul Neamț. Liderul PSD ii cere lui Ionel Arsene, președintele CJ Neamț, sa se autosuspende de la conducerea organizației județene a PSD pana la finalul anchetei.…