Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de noua unitati scolare din totalul celor cateva zeci de institutii neautorizate la nivel judetean detin autorizatie de securitate la incendiu, a informat, marti, purtatorul de cuvant al ISU Giurgiu, Florin Negut. Potrivit sursei citate, toate cele 292 de unitati scolare din judet indeplinesc…

- 505 unitați de invațamant de stat din județul Bacau se vor deschide in circa o saptamana pentru elevi, in noul an școlar. Din pacate, pe ultima suta de metri, tot mai exista unitați care nu vor avea autorizații sanitare pentru ca nu indeplinesc... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In judetul Dambovita functioneaza 530 de unitati de invatamant preuniversi-tar in 596 de cladiri. Din acestea, 63 de cladiri detin autorizatie de securitate la incendiu, 430 de cladiri nu fac obiectul autorizarii, iar 103 cladiri nu au autorizatie de securitate la incendiu. In cele 103 de cladiri care…

- In judetul Dambovita functioneaza 530 de unitati de invatamant preuniversitar in 596 de cladiri. Din acestea, 63 de cladiri detin autorizatie de securitate la incendiu, 430 de cladiri nu fac obiectul autorizarii, iar 103 cladiri nu au autorizatie de securitate la incendiu.

- COMUNICAT ISU PRAHOVA: In fiecare an, se executa controale și verificari la toate unitațile de invațamant din județ, unde identificam neconformitați pe linia apararii impotriva incendiilor și protecției civile, depundem eforturi, impreuna cu factorii de raspundere de la nivel local, pentru remedierea…

- COMUNICAT ISU PRAHOVA: In fiecare an, se executa controale și verificari la toate unitațile de invațamant din județ, unde identificam neconformitați pe linia apararii impotriva incendiilor și protecției civile, depundem eforturi, impreuna cu factorii de raspundere de la nivel local, pentru remedierea…

- In judetul Vrancea, o mare parte a scolilor nu au autorizatii sanitare si de securitate la incendiu. Lipsa fondurilor necesare pentru a transforma unitatile de invatamant din Vrancea in scoli sigure pentru elevi a fost principala cauza identificata de autoritati. Asta se intampla chiar daca multe dintre…

- Opt dintre cele 11 camine aflate in administrarea Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor nu detin autorizatie de securitate la incendiu si nici autorizatie sanitara de functionare, a anuntat luni prefectul judetului Suceava, Mirela Adomnicai.Intr-un comunicat de presa remis AGERPRES se arata…