Stiri pe aceeasi tema

- Cladirea in care iși desfașoara activitatea Centrul Școlar de Educație Incluziva (CSEI) a fost reabilitata energetic, parte a unui proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Astfel ca luni, in prima zi de școala, elevii instituției, care au stat acasa din luna decembrie 2020, au…

- Anul școlar 2022-2023 a inceput cu o surpriza pentru elevii de la Centrul Școlar de Educație Incluziva Buzau, unitate de invațamant aflata in subordinea Consiliului Județean. Dupa trei ani in care au fost nevoiți sa stea departe de salile de curs, cei 227 de copii cu nevoi speciale vor invața intr-o…

- Anul școlar 2022-2023 a inceput cu o surpriza pentru elevii de la Centrul Școlar de Educație Incluziva Buzau, unitate de invațamant aflata in subordinea Consiliului Județean. Dupa trei ani in care au fost nevoiți sa stea departe de salile de curs, cei 227 de copii cu nevoi speciale vor invața intr-o…

- Complexul Sportiv Unirea a fost inaugurata, astazi, intr-un cadru la care au participat inalți demnitari ai statului, politicieni locali și invitați. In momentul de fața este cea mai mare investiție in sport din Bistrița-Nasaud din 1990 pana in prezent. Valoarea totala este de 27.3 milioane de euro,…

- Primarul Mihai Chirica propune Consiliului Judetean Iași incheierea unui parteneriat pentru reabilitarea cladirii Filarmonicii din fonduri europene nerambursabile. Edilul-sef este de parere ca realizarea acestui obiectiv reprezinta o prioritate, alaturi de viitorul sediu pentru Opera ieseana. „Filarmonica…

- Primaria Sinesti incearca sa incredinteze contractul de construire a unei sali de sport in cel mai mic dintre cele patru sate ale comunei, Bocnita. La Recensamantul din 2011, localitatea avea 374 de locuitori, iar comuna, 4171. Cei 5,15 milioane de lei, valoarea estimata de la care porneste licitatia,…

- CONSTANTIN DAICOVICIU – Finanțarea, in mare parte europeana nerambursabila, va asigura construirea unei case de tip familial și a unui centru de zi! Consiliul Județean aproba, recent, desființarea centrului de plasament de la Zagujeni, a centrului maternal de la Reșița și inființarea unui centru maternal…

- FOTO| Ambulatoriul Spitalului Municipal Blaj, aproape de inaugurare: Cum arata cladirea moderna FOTO| Ambulatoriul Spitalului Municipal Blaj, aproape de inaugurare: Cum arata cladirea moderna Lucrarile la Ambulatoriul Spitalului Municipal Blaj, sunt pe ultima suta de metri, cladirea fiind aproape de…