- La acest moment este știut faptul ca se dorește ca noul an școlar sa fie deschis de la 14 septembrie 2020, iar școlile sa funcționeze in baza a trei scenarii de risc. La nivelul județului Botoșani, prin ordin al prefectului, au fost constituite comisii pentru verificarea condițiilor de siguranța sanitara…

- Teama si multa, multa neincredere. Asta simt parinții cu o luna iniante de inceperea școlii. Satui de bajbaielile celor care conduc Educația mulți parinți au luat decizia - sau sunt pe cale sa o faca - de a nu-și trimite copiii la scoala anul acesta.

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, este de parere ca ar fi bine ca elevii sa revina la scoala, insa recomanda precautie si concentrare pe prevenirea formelor grave de boala atat la copii, cat si la familiile acestora. Potrivit medicului, intr-un studiu…

- Academia Romana considera ca educația reprezinta unul dintre cele mai importante domenii de activitate ale unei societați și are implicații profunde și de durata in toate celelalte sectoare socio-economice. Academia Romana susține ca educația se face in cadru social, prin interacțiunea directa dintre…

- In urma cu aproximativ 10 zile, Ministrul Educației, Monica Anisie a anunțat ca varianta deschiderii anului școlar in format normal este puțin probabila. Cel mai bun scenariu pentru deschiderea anului școlar este ca o parte din elevi sa mearga la școala, iar o alta parte sa continue cursurile online,…

- In mai putin de doua luni ar trebui sa inceapa scoala. Insa, cel mai probabil, clopotelul va suna pentru prima data virtual. Ministerul Educatiei a anuntat, luni, ca varianta deschiderii anului scolar in formatul obisnuit este putin probabila. Potrivit ministrului Educației, cel mai bun scenariu pentru…

- Concluzia parlamentarilor de specialitate trebuie sa se regaseasca intr-o rezolutie a Parlamentului sau chiar, mai mult, sa fie elaborat un proiect care sa modifice Legea invatamantului, conform scrisorii liderului ALDE. "Va solicit sa dispuneti convocarea Comisiilor pentru invatamant, stiinta,…

- "Sunt in fata dumneavoastra sa va asigur ca realitatea in care copiii dumneavoastra invata nu mai poate fi ignorata. Oferim sincere scuze pentru ca foarte multi copii din sistemul educational romanesc nu reusesc sa faca fata cerintelor examenelor nationale si ne asumam faptul ca si din cauza noastra,…