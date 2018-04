Stiri pe aceeasi tema

- Piața de fuziuni și achiziții din Romania a inregistrat o valoare de 258 mil. euro in primul trimestru din 2018, un nivel semnificativ mai scazut comparativ cu cel inregistrat in T1 2017, potrivit unei analize a companiei de consultanța Deloitte Romania, realizata pe baza surselor publice și a tranzacțiilor…

- Anul 2017 a reprezentat unul dintre cei mai activi pentru piata locala de fuziuni si achizitii. Numarul tranzactiilor a crescut cu aproximativ 28%, in timp ce valoarea medie a tranzactiilor a scazut usor. Cei mai multi investitori straini care au ales sa investeasca in Romania au provenit in 2017 din…

- Anul 2017 a reprezentat unul dintre cei mai activi pentru piața locala de fuziuni și achiziții: numarul tranzacțiilor a crescut cu aproximativ 28%, in timp ce valoarea medie a tranzacțiilor a scazut ușor, potrivit unei analize publicate de compania de consultanța EY Romania. Creșterea consumului, a…

- Interesul investitorilor pe piata de fuziuni si achizitii din Romania ramane la un nivel apropiat de cel record, dupa ce 2017 a reprezentat unul dintre cei mai activi ani in acest sector, numarul tranzactiilor crescand cu 28%, a anuntat joi compania de consultanta si audit EY Romania.In 2017,…

- Firma de consultața Deloitte estimeaza intr-un raport ca piața de fuziuni și achiziții din Romania s-a cifrat la 4 – 4,5 miliarde euro, anul trecut, in crestere cu 15% comparativ cu 2017. Estimarea pieței include și tranzacțiile cu o valoarea nefacuta publica. Ioana Filipescu, partener Deloitte, arata…

- Piața de fuziuni și achiziții din Romania a inregistrat o valoare de 3,8 miliarde de euro in 2017, arata o analiza a companiei de consultanța Deloitte Romania, realizata pe baza surselor publice și a tranzacțiilor cu valoare comunicata. Adaugand tranzacțiile cu valoare necomunicata, totalul pieței este…

- Piata de fuziuni si achizitii din Romania a avut anul trecut o valoare de 4-4,6 mld. euro, potrivit estimarilor companiei de audit si consultanta Deloitte. In evaluarea pietei au fost luate in calcul 105 tranzactii cu o valoare de peste 5 milioane de euro. “Activitatea de M & A a continuat…

- Piata de fuziuni si achizitii din Romania s-a cifrat la 4 - 4,5 miliarde euro, anul trecut, in crestere cu 15% comparativ cu 2017, reiese din informatiile prezentate miercuri, intr-o conferinta de presa, de oficiali ai Deloitte Romania. Conform companiei, aceasta cifra include si tranzactiile…