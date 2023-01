Stiri pe aceeasi tema

- Preturile mondiale ale produselor alimentare au scazut in decembrie si au ajuns sub nivelul la care se aflau in urma cu un an, dupa un an marcat de ”explozia” cursurilor, anunta vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii…

- Romanii au cheltuit mai putin pe produse alimentare in 2022 si au redus economiile si investitiile, arata cel mai recent sondaj Future Consumer Index, realizat de expertii EY Romania la inceputul lunii decembrie 2022. Chestionarul a vizat perceptia romanilor in privinta noului context economic al anului…

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a vorbit, joi, despre cifrele inflației, care a atins cote alarmante și a dezvaluit discuțiile avute cu Ministerul de Finanțe și BNR. Nicolae Ciuca susține ca inflația are o tendința o scadere pentru 2023 și este posibil sa ajunga la 10 la suta. „S-a ajuns la aproape…

- Deși conform statisticilor publicate de INS (Institutul Național de Statistica) in luna octombrie 2022, rata anuala a inflației a scazut de la 15.88% la 15.32%, prețurile marfurilor alimentare și nealimentare au continuat sa creasca.

- Principalii indicatori sugereaza ca inflația mondiala galopanta din acest an a atins un nivel maxim și ca ritmul de creștere a prețurilor va incetini in lunile urmatoare, scrie Financial Times. Prețurile la poarta fabricilor, tarifele de transport maritim, prețurile materiilor prime și așteptarile…

- Inflația din Republica Moldova doboara un nou record, dupa ce a ajuns la 34,62 de procente. Calculele, publicate de Biroul Național de Statistica, trezește tot mai multa ingrijorarea printre cetațeni. Pentru ca le este foarte greu in aceasta perioada, unii batrani ne-au spus ca sunt gata sa recurga…

