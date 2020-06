Începînd cu 1 iulie, în Singapore se deschid principalele atracții turistice Autoritațile din Singapore au anunțat despre deschiderea din 1 iulie, a celor mai populare muzee, parcuri de distracții, gradini zoologice, precum și cazinourile, care au fost inchise cu aproape trei luni in urma, din cauza introducerii carantinei in legatura cu coronavirusul. Acest lucru este menționat in comunicatul difuzat duminica al Consiliului pentru turism, transmite tass.ru Prima etapa de Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

