Începerea şcolii va aduce şi un număr mare de viroze la copii Medicii de familie ieseni se asteapta ca pana la finalul lunii sa se vada tot mai mult efectele inceperii anului scolar, cand vor aparea cazuri de viroze respiratorii, gripa sau chiar infectie cu SARS-CoV-2 in randul elevilor si prescolarilor. Specialistii spun ca, desi majoritatea copiilor fac forme usoare de COVID-19, pot transmite boala parintilor sau altor rude in varsta sau care sufera de afectiuni cronice si care pot dezvolta o forma mai grava a bo (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

